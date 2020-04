Vortice mediterraneo ad inizio settimana | MALTEMPO su parte d' Italia

(Di sabato 18 aprile 2020) Cambia il meteo in questo weekend con la progressiva erosione dell'anticiclone africano, che verrà poi completamente spazzato via dal bacino centro-occidentale del. A determinare questo cambio di circolazione sarà l'avanzata della depressione dall'Europa Sud-occidentale. Se il finevedrà quindi nuvolaglia con qualche sporadica precipitazione, complice l'avvicinamento del minimo di bassa pressione dalla Spagna, all'della nuovaprenderà corpo un peggioramento ben più acuto, con l'avvento di un intenso ammasso perturbato. Già alla fine di domenica avremo le avvisaglie del, con prime precipitazioni che inizieranno a farsi più diffuse sudel Centro-Nord e fenomeni che poi nella notte si faranno più intensi e potranno risultare anche temporaleschi. Ilsi ...

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 29 APRILE. Stiamo andando incontro a un cambiamento che in alcuni momenti potrebbe risultare severo. Abbiamo parlato, spesso, dei contrasti termici che potrebbero ca ...Partiamo con la nostra analisi dalla giornata di lunedì 20 quando un vortice ciclonico in risalita dal Nord Africa darà il via ad ... è atteso da giovedì 23 quando l’alta pressione riuscirà ad ...