Villaggio Olimpico di Tokyo 2020 | i senzatetto ne richiedono l’utilizzo per proteggersi

Il Villaggio Olimpico di Tokyo 2020 (diventata 2021) varato per destinarlo temporaneamente ai senzatetto. Questa è la richiesta di una delegazione di questa particolare categoria, che ha chiesto questa destinazione d'uso in considerazione del periodo estremamente particolare che si sta vivendo. La richiesta ha raccolto tantissimi favori, con decine di migliaia di firme sulla petizione che è stata inoltrata in questo senso all'amministrazione locale. Un successo che potrebbe indurre la città a dare una mano a queste persone, che allo stato attuale delle cose non hanno esattamente le stesse possibilità della gente comune. Il Villaggio Olimpico è vicino al completamento. Il progetto prevede che ospiti 11.000 atleti delle Olimpiadi e 4.400 delle Paralimpiadi.

La pausa forzata riapre il cassetto dei ricordi del campione carpigiano: "L’Olimpiade di Londra, a 18 anni, fu indimenticabile – racconta Greg – nella mensa del villaggio olimpico mi ritrovai seduto ...

La richiesta: il villaggio olimpico per i senzatetto di Tokyo. Giappone, il baseball rinvia a dopo maggio

Una delegazione di senzatetto ha chiesto di poter usare come proprio riparo il villaggio olimpico dei prossimi Giochi di Tokyo. La richiesta è stata oggetto di una petizione agli organizzatori e ...

La pausa forzata riapre il cassetto dei ricordi del campione carpigiano: "L'Olimpiade di Londra, a 18 anni, fu indimenticabile – racconta Greg – nella mensa del villaggio olimpico mi ritrovai seduto ...