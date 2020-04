Shiri Appleby regista del film Disney+ intitolato Wouldn' t It Be Nice

Leggi su movieplayer

(Di sabato 18 aprile 2020) L'attricesembra sia ladel nuovo't It Be, progetto destinato asarà ladi't It Be, un nuovoprodotto per, una commedia romantica che verrà scritta da Emma Fletcher e prodotta da Andrew Gunn. L'ex star di Roswell si è già messa alla prova comein occasione di alcuni episodi di serie tv come UnREAL e sarebbe pronta a debuttare alla guida di un lungometraggio. Le fonti di The Hollywood Reporter hanno rivelato cheha proposto il proprio approccio al progetto ai manager della Disney via Zoom, diventando così probabilmente la primaa essere assunta in questo modo. Il progetto, ...