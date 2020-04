Salvini fa quello che Conte non si degna di fare: contatta l'imprenditore, parole da premier (Di sabato 18 aprile 2020) "Riaprire in sicurezza il prima possibile". Matteo Salvini fa quello che Giuseppe Conte sembra non considerare ancora come una priorità al pari di quella sanitaria: contattare gli imprenditori colpiti dal coronavirus e dalla quarantena. Il leader della Lega si è sentito con Gabriele Miccini, patron della marchigiana Giessegi (fatturato di 125 milioni e 500 dipendenti diretti". L'imprenditore, negli ultimi giorni, ha rilasciato varie interviste per esprimere la preoccupazione sua e di molti colleghi: "Siamo pronti a ripartire malgrado le imprese siano state lasciate sole". E Salvini gli ha espresso "totale sostegno", confermando l'impegno "per riaprire in sicurezza il prima possibile". Leggi su liberoquotidiano Salvini : "Berlusconi vuole il Mes? Dica quello che gli pare - non è un derby"

Salvini risponde a Saviano : ‘Quello che succede in Lombardia è colpa mia? Risparmiati ‘ste cazz…’

Coronavirus : Salvini - ‘se Orlando vuole centralizzare sanità non sa quello che dice’ (Di sabato 18 aprile 2020) "Riaprire in sicurezza il prima possibile". Matteofache Giuseppesembra non considerare ancora come una priorità al pari di quella sanitaria:re gli imprenditori colpiti dal coronavirus e dalla quarantena. Il leader della Lega si è sentito con Gabriele Miccini, patron della marchigiana Giessegi (fatturato di 125 milioni e 500 dipendenti diretti". L', negli ultimi giorni, ha rilasciato varie interviste per esprimere la preoccupazione sua e di molti colleghi: "Siamo pronti a ripartire malgrado le imprese siano state lasciate sole". Egli ha espresso "totale sostegno", confermando l'impegno "per riaprire in sicurezza il prima possibile".

matteosalvinimi : #Salvini: Quello del Turismo in Italia è il settore che soffrirà di più, abbiamo proposto, su modello francese, un… - matteosalvinimi : #Salvini: Potremmo emettere buoni del Tesoro #orgoglioitaliano per una cifra tre volte superiore a quella prevista… - TizianaFerrario : Caro Enrico i tuoi spettatori,e io sono tra loro,vogliono vedere tutto quello che dice Conte, non quello che tu rit… - zazoomblog : Salvini fa quello che Conte non si degna di fare: contatta limprenditore parole da premier - #Salvini #quello… - Antonio1457 : RT @iltrumpo: Ogni mattina in Lombardia un Fontana si sveglia e sa che dovrà fare propaganda per la lega. Ogni mattina in Lombardia un Gall… -