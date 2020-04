Rocco Siffredi partecipa al gioco “Bombi o Passi” e commenta Sofia Viscardi. La youtuber sbotta sui social (Di sabato 18 aprile 2020) Rocco Siffredi, la challenge che non piace alla youtuber Rocco Siffredi nei giorni scorsi ha partecipato ad una challenge insieme a Luis Sal e Homyatolad su Twitch. Il loro passatempo è un nuovo gioco che sta spopolando in questo periodo sui social. Chiunque sta cercando di tenersi impegnato, di occupare il tempo di coloro che sono a casa, senza poter fare nulla. Il loro intrattenimento è piaciuto tantissimo agli uomini, molto poco alle donne, tra cui Sofia Viscardi. La ragazza nota youtuber infatti si è lamentata dell’atteggiamento mantenuto dal re del porno e dei due ragazzi, che commentavano come se niente fosse, in modo volgare il fisico delle ragazze e delle donne. Secondo la challenge i tre avrebbero dovuto decidere chi passare e chi “bombare”. Secondo gli uomini, questo è un gioco carino, simpatico, divertente, innocente, per la donna ... Leggi su kontrokultura ROCCO SIFFREDI : "BOMBEREI SOFIA VISCARDI"/ Lei sbotta : "Sarebbe una lusinga? Assurdo"

Rocco Siffredi su Sofia Viscardi : “La bomberei”. Lei : “Inaccettabile - le donne non sono oggetti”

