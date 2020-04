Piero Chiambretti si mostra per la prima volta dopo aver sconfitto il coronavirus | “Steso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 aprile 2020) “Steso”. Così si definiscendosi per lain fotoil. Il conduttore di “Cr4 – -La Repubblica delle donne” ha pubblicato su Instagram un’immagine che lo ritrae steso sul letto, con il viso segnato dalla stanchezza e dalla lotta contro il virus. Manca il suo solito sorriso, sostituito dalla tristezza per la perdita della madre Felicita: a differenza sua, lei non è riuscita a vincere la battaglia contro il Covid-19. Tantissimi i messaggi d’affetto e di sostegno lasciati nei commenti dai suoi fan ma anche da tanti colleghi e amici del mondo dello spettacolo. Visualizza questo post su Instagram Steso Un post condiviso da(@) in data: 17 Apr 2020 alle ore 8:43 PDT L'articolosiper ...