Nonostante i divieti, folla nel Napoletano per salutare il sindaco morto di Covid-19 (Di sabato 18 aprile 2020) Persone in lacrime, palloncini e commozione per l’addio al sindaco morto di Coronavirus. Nonostante il divieto di funerali e assembramenti. Succede - secondo quanto riporta Il Mattino - a Saviano, provincia di Napoli. Carmine Sommese, 66 anni, sindaco del Comune ed ex consigliere regionale della Campania è morto ieri dopo aver contratto un mese fa il Covid-19.Ai messaggi di cordoglio di cittadini e istituzioni, si è aggiunto un saluto pubblico per strada, in un momento in cui è assolutamente vietato. Nelle immagini, diffuse da molti utenti anche sui social, si vedono palloncini tricolore e molte persone in strada per salutare il sindaco. ”È una vergogna - scrive un utente su Twitter - il dottore sicuramente non sarebbe stato d’accordo”. Un altro aggiunge, taggando il presidente della Regione, Vincenzo De Luca: “Capisco ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus a Napoli - folla ai funerali del sindaco ucciso dal Covid-19 nonostante i divieti

rtl1025 : ?? Pettinato, in ordine, con capelli ben tagliati: è apparso sospetto look di abitante di Rovellasca (Como) ad agent… - TgLa7 : #coronavirus Nonostante divieti e controlli rafforzati, si registrano code di auto sulla Pontina in direzione da Ro… - gabrypez1 : RT @HuffPostItalia: Nonostante i divieti, folla nel Napoletano per salutare il sindaco morto di Covid-19 - FRANCESC0PAGANO : RT @HuffPostItalia: Nonostante i divieti, folla nel Napoletano per salutare il sindaco morto di Covid-19 - HuffPostItalia : Nonostante i divieti, folla nel Napoletano per salutare il sindaco morto di Covid-19 -

Tanta gente in lacrime, palloncini tricolori e grande commozione ai funerali di Carmine Sommese, l’ex consigliere regionale della Campania oggi sindaco di Saviano stroncato ieri dal Coronavirus.

