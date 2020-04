Medici volontari dall’Italia per aiutare i colleghi sfiniti dal Covid: “Il nostro è un giuramento” (Di sabato 18 aprile 2020) Un gruppo di 59 Medici è partito dall'aeroporto militare di Pratica di Mare di Roma alla volta di Bologna per poi da lì essere distribuito a operare nelle regioni più colpite dal Coronavirus. Le telecamere di Fanpage.it hanno seguito la loro partenza ascoltando le loro storie: "Abbiamo fatto un giuramento quando abbiamo scelto questa professione". Leggi su fanpage Benevento - i volontari della pubblica assistenza omaggiano medici e infermieri (VIDEO)

Coronavirus : altri 84 medici volontari operativi in 6 regioni - 71 al Nord - 13 nelle Marche (Di sabato 18 aprile 2020)

Paura? "Un po', ma quando abbiamo scelto questa professione abbiamo fatto un giuramento ed è giusto rispettarlo". Una, tra i medici volontari, racconta di aver lasciato a casa un marito e un figlio ...

Stamani si terrà la prima riunione operativa per approntare il piano di intervento in modalità drive in delle nuove squadre Uscar, ossia le Unità speciali di continuità assistenziale regionale, una ...

