Lancia e Autobianchi - Esclusive e raffinate | i 35 anni delle piccole Y FOTO GALLERY

(Di sabato 18 aprile 2020) Quando lY10 arriva sul mercato, nella primavera del 1985, nessunaltra auto da città ha un aspetto così raffinato. La piccola ammiraglia, quasi una Thema bonsai, stupisce tutti per le sue dotazioni da auto di categoria superiore e diventa subito uno status symbol, o meglio, la seconda auto di una generazione di nuovi yuppie maturata proprio in quel decennio. Nonostante costi ben più della Panda da cui deriva, in diecisarà prodotta in oltre un milione di esemplari, chiudendo in grande stile la storia del marchio, in realtà non più presente da tempo su molti mercati, dove la Y10, al contrario, veniva venduta con marchio. Lo stesso della sua erede, la Y, che arriva sul mercato nel 1995 mantenendosi fedele allo stile della progenitrice. Ne parliamo meglio nella nostra galleria dimmagini, dove ripercorriamo ben ...

Venute meno le esigenze di armonizzazione con i prodotti del marchio Chrysler, non più presente in Europa, la Lancia Ypsilon abbandona nel 2015 il grande scudo a listelli orizzontali per una calandra ...