Futsal | cinque big di Serie A alzano la voce | “No ai giochi di potere”

(Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di venerdì 17 aprile c.a., si è tenuta una conference call alla quale hanno preso parte i presidenti delle società Italservice Pesaro, Acqua&Sapone, Real Rieti, Came Dosson e Sandro Abate Avellino, vale a dire iclub che avevano dato la loro disponibilità alla prosecuzione della stagione 2019/2020. Ma le scriventi, constatate le divergenze tra i vari consiglieri del Direttivo hanno deciso di fermarsi qui perché non interessati ad alcun tipo di “di potere” che danneggia l’immagine di questo sport e non porta rispetto a chi fa enormi sacrifici a chi fa del tutto per portare avanti il movimento. Va da sé, però, che le stesse presenteranno la loro domanda di partecipazione alla stagione 2020/2021 solo a determinate condizioni: – ...