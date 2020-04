Forza posto di blocco e scappa in scooter, fermato e denunciato (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri mattina gli agenti del commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt ad un giovane a bordo di uno scooter in via Ghisleri che procedeva ad alta velocità effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale. Il conducente, un 17enne napoletano, alla vista della volante si è dato alla fuga accelerando la marcia ma è stato bloccato e denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale nonché sanzionato per violazione della normativa finalizzata a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19. L'articolo Forza posto di blocco e scappa in scooter, fermato e denunciato proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Napoli - forzano il posto di blocco e investono poliziotto - arrestati dopo inseguimento

Salerno - forza il posto di blocco sull’autostrada e sperona gli agenti - arrestato

Spari e caccia ai fuggitivi nella zona rossa di Fondi : due uomini forzano posto di blocco (Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri mattina gli agenti del commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt ad un giovane a bordo di unoin via Ghisleri che procedeva ad alta velocità effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale. Il conducente, un 17enne napoletano, alla vista della volante si è dato alla fuga accelerando la marcia ma è stato bloccato eper resistenza a Pubblico Ufficiale nonché sanzionato per violazione della normativa finalizzata a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19. L'articolodiinproviene da Anteprima24.it.

ricpuglisi : L'Italia avrebbe molto da guadagnare da UN GOVERNO NUOVO in cui -al posto delle componenti #NoEuro e irresponsabili… - VitoDelGaudio1 : @ManlioDS @Mov5Stelle @matteosalvinimi @LegaSalvini @forza_italia @berlusconi Sei talmente stupido, che se ti metto… - ferris60 : @LaSkilly Chi dice è solo un gatto (cane, criceto...) ha un mattone al posto del cuore (è bellissimo lui, forza) - RoncaglioMr : Forza ragazzi, stiamo dando il meglio del l'incompetenza. Per la prima volta tutti i politici, consulenti sono al p… - humushum : RT @centroscuola: ?? Il Centroscuola a casa vostra! ?? Libri per bambini, giochi educativi di qualità e materiale di cartoleria: tutto quel… -

Ultime Notizie dalla rete : Forza posto Palermo, forza posto di blocco per evitare controlli: arrestato Sky Tg24 La logica sovranista

Ieri sera al Parlamento Europeo è stato posto in votazione un emendamento del Gruppo dei Verdi ad una risoluzione ... gran parte dei partiti afferma (pregiudizialmente) di non volere. Ebbene: Forza ...

Vigilanza privata, Issv e Vis salvano 55 posti di lavoro

(askanews) - Salvati 55 posti di lavoro nella vigilanza privata grazie all'impegno di Issv e Vis. Le due società impegnate nel settore, hanno siglato nella giornata di mercoledì 15 aprile i verbali d' ...

Ieri sera al Parlamento Europeo è stato posto in votazione un emendamento del Gruppo dei Verdi ad una risoluzione ... gran parte dei partiti afferma (pregiudizialmente) di non volere. Ebbene: Forza ...(askanews) - Salvati 55 posti di lavoro nella vigilanza privata grazie all'impegno di Issv e Vis. Le due società impegnate nel settore, hanno siglato nella giornata di mercoledì 15 aprile i verbali d' ...