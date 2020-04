Cusano Mutri | arriva una buona notizia | guarito il primo contagiato da Covid-19

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sul fronte epidemia coronavirus nel Sannioun'ottima, in particolare per la comunità di. Infatti risulta essere definitivamente guarita la prima persona ad essere contagiata dal-19 nella comunità matesina. Come si ricorderà, si trattava di un 55enne che circa un mesa fa aveva contratto l'infezione. L'esito del secondo tampone ha confermato la guarigione dell'uomo che adesso potrà finalmente far ritorno a casa.