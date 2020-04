Coronavirus, marea umana in Bangladesh: «100mila» persone violano il lockdown per il funerale di un imam – Le immagini (Di sabato 18 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizie Una marea di fedeli impossibile da contenere anche per le forze dell’ordine più organizzate. Siamo a Sarail, sottodistretto orientale del Bangladesh. Qui, decine di migliaia di persone, spinte dalla loro fede, hanno totalmente ignorato le misure anticontagio, hanno sfidato il blocco imposto a livello nazionale, e sono scese in strada per prendere parte ognuno ai funerali di un importante predicatore islamico del posto. La paura di essere infettati dal Coronavirus è dunque passata in secondo piano rispetto al desiderio di partecipare a una cerimonia religiosa che riguardava tanti. Eppure la polizia aveva stabilito insieme alla famiglia di Jubayer Ahmad Ansari che solo 50 persone avrebbero potuto partecipare alla cerimonia funebre, proprio a causa dell’alto rischio di diffusione del ... Leggi su open.online Coronavirus - dopo l’emergenza si rischia una marea di sfratti : urge un contributo all’affitto

Coronavirus - i medici di base : a Milano “una marea” di casi sommersi

Coronavirus - casi sommersi : “Sono una marea e infettano le loro famiglie” (Di sabato 18 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizie Unadi fedeli impossibile da contenere anche per le forze dell’ordine più organizzate. Siamo a Sarail, sottodistretto orientale del. Qui, decine di migliaia di, spinte dalla loro fede, hanno totalmente ignorato le misure anticontagio, hanno sfidato il blocco imposto a livello nazionale, e sono scese in strada per prendere parte ognuno ai funerali di un importante predicatore islamico del posto. La paura di essere infettati dalè dunque passata in secondo piano rispetto al desiderio di partecipare a una cerimonia religiosa che riguardava tanti. Eppure la polizia aveva stabilito insieme alla famiglia di Jubayer Ahmad Ansari che solo 50avrebbero potuto partecipare alla cerimonia funebre, proprio a causa dell’alto rischio di diffusione del ...

Open_gol : Una marea di fedeli impossibile da contenere anche per le forze dell’ordine più organizzate. La paura di essere inf… - guido110170 : RT @Open_gol: Una marea di fedeli impossibile da contenere anche per le forze dell’ordine più organizzate. La paura di essere infettati è p… - alberto_pilotto : RT @Lanf040264: #Coronavirus, marea umana in #Bangladesh: 100mila» persone violano il #lockdown per il funerale di un imam. Poliziotti imp… - Finferlo : Vedete che è la religione che rovina gli uomini? - cesarebrogi1 : RT @Lanf040264: #Coronavirus, marea umana in #Bangladesh: 100mila» persone violano il #lockdown per il funerale di un imam. Poliziotti imp… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus marea Coronavirus, marea umana in Bangladesh: «100mila» persone violano il lockdown per il funerale di un imam – Le immagini Open Coronavirus, marea umana in Bangladesh: «100mila» persone violano il lockdown per il funerale di un imam - Le immagini

Poliziotti impotenti davanti a una folla di queste dimensioni: «Le persone sono arrivate a ondate». Il Paese da 168milioni di abitanti ha imposto un blocco a livello nazionale dal 26 marzo. Qui, decin ...

Il Coronavirus non può farci scordare né mascherare il disastro sanità in Campania

Presidi ospedalieri avamposto di una battaglia perduta: il sistema sanitario della Campania era devastato prima del Covid-19. Oggi sono arrivati soldi – una marea – e andranno nella realizzazione di ...

Poliziotti impotenti davanti a una folla di queste dimensioni: «Le persone sono arrivate a ondate». Il Paese da 168milioni di abitanti ha imposto un blocco a livello nazionale dal 26 marzo. Qui, decin ...Presidi ospedalieri avamposto di una battaglia perduta: il sistema sanitario della Campania era devastato prima del Covid-19. Oggi sono arrivati soldi – una marea – e andranno nella realizzazione di ...