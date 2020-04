Coronavirus, in Campania 7 decessi e 12 guarigioni (Di sabato 18 aprile 2020) Sette vittime e 12 guariti ieri in Campania: cosi’ i dati dell’Unita’ di crisi sul covid 19. Il totale dei positivi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, e’ di 3.988 su 46.294 tamponi. Trecento in tutto le vittime contro 643 guariti (di cui 526 totalmente e 117 clinicamente guariti). Il riparto per provincia dei contagi: Napoli: 2.130 (di cui 829 Napoli Citta’ e 1301 Napoli provincia); Salerno: 602; Avellino: 425; Caserta: 397; Benevento: 167. Altri in fase di verifica Asl: 267. L'articolo Coronavirus, in Campania 7 decessi e 12 guarigioni proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus - Regione Campania : Al via il bonus per le famiglie

Coronavirus - Campania blindata. De Luca : «Quarantena per chi arriva dal Nord». I fuorisede : «Chiudeteci fuori ma fateci campare»

