Basket femminile: Sabrina Ionescu prima scelta assoluta al draft WNBA 2020 (Di sabato 18 aprile 2020) Si è svolto questa notte, in una modalità un po’ particolare, il draft della WNBA, con le 36 scelte suddivise su tre giri da parte delle 12 franchigie partecipanti alla massima lega professionistica americana femminile. I vari annunci sono arrivati direttamente dalla casa di Cathy Engelbert, la commissioner della WNBA, in considerazione della particolare situazione sanitaria mondiale. Con la prima chiamata è stata scelta Sabrina Ionescu, superstar di Oregon State e già con un grandissimo futuro pronosticato davanti a lei, che ha per idolo Becky Hammon (attuale vice di Gregg Popovich ai San Antonio Spurs) e della quale Diana Taurasi ha parlato in termini ben più che positivi. Ionescu giocherà per le New York Liberty, che hanno acquisito anche la nona scelta di Megan Walker. Con il numero 2 la tedesca Satou Sabally, anche lei da Oregon ... Leggi su oasport Basket femminile : Sabrina Ionescu prima scelta assoluta al draft WNBA 2020

Molte (Blasigh, Braida, Ronchi, Rescifina), in A2, giocano con l’High School Basket Lab, che è nei fatti un Club Italia ... Un bel segnale anche considerando che i numeri della pallacanestro femminile ...

