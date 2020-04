Aeronautica Militare Italiana traccia rientro di un “oggetto” spaziale sulla Terra (Di sabato 18 aprile 2020) (Teleborsa) – Nel weekend di festività pasquali, l’Italian Space Surveillance and Tracking Operation Center (ISOC) di Pratica di Mare, nelle vicinanze di Roma, congiuntamente al Poligono Interforze di Salto di Quirra (PISQ), e con il supporto di Leonardo-Vitrociset e GMSpazio, ha operato costantemente per monitorare il rientro in atmosfera di un oggetto segnalato inizialmente dal Comando statunitense delle operazioni spaziali venerdì 10 aprile. L’oggetto, risultato poi essere un componente (rocket body) di un vettore utilizzato per inviare un carico alla International Space Station (ISS), è stato tracciato con successo dal Multi-Frequency Doppler Radar (MFDR) del PISQ nella giornata di Sabato 11 aprile, consentendo all’ISOC di prevedere tempestivamente e con precisione il suo rientro sulla Terra, che si è verificato nella tarda serata ... Leggi su quifinanza Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a venerdì 24 aprile : settimana prevalente nuvolosa con piogge

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani : domenica di nuvole su gran parte d’Italia

Il montaggio, che vede all'opera la Protezione civile del Veneto, l'Aeronautica militare e gli ingegneri qatarioti inviati per collaborare e dare il loro prezioso contributo d'esperienza è complesso, ...

Aeronautica Militare Italiana traccia rientro di un "oggetto" spaziale sulla Terra

L'ISOC, gestito dall'Aeronautica Militare, nell'ambito della collaborazione nazionale fra Ministero della Difesa, Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ed Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), per i ...

Il montaggio, che vede all'opera la Protezione civile del Veneto, l'Aeronautica militare e gli ingegneri qatarioti inviati per collaborare e dare il loro prezioso contributo d'esperienza è complesso, ...

L'ISOC, gestito dall'Aeronautica Militare, nell'ambito della collaborazione nazionale fra Ministero della Difesa, Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ed Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), per i ...