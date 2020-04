VIDEO - Sentite Sarri: "Innamorato della Juve perché c'è tanto odio per noi, parlano di arbitri..." (Di venerdì 17 aprile 2020) "Cosa l'ha colpita nella sua avventura alla Juve?". Dopo Empoli, Napoli e Londra, Maurizio Sarri adesso vive a Torino e racconta il suo primo anno in bianconero in questi giorni di isolamento. Leggi su tuttonapoli (Di venerdì 17 aprile 2020) "Cosa l'ha colpita nella sua avventura alla?". Dopo Empoli, Napoli e Londra, Maurizioadesso vive a Torino e racconta il suo primo anno in bianconero in questi giorni di isolamento.

Giulyferra1 : RT @villaneIIe: lo sentite il rumore del mio cuore che si spezza? #amici19 #martinabeltrami - ItalyQanons : RT @nonstoasinistra: ?? SENTITE COME PARLA QUESTO: prendiamo 50 persone, 70 metri sono troppi etc . Ma chi crede di essere questo qui? Da… - GreenEy87171873 : RT @nonstoasinistra: ?? SENTITE COME PARLA QUESTO: prendiamo 50 persone, 70 metri sono troppi etc . Ma chi crede di essere questo qui? Da… - Carlo_bis : RT @nonstoasinistra: ?? SENTITE COME PARLA QUESTO: prendiamo 50 persone, 70 metri sono troppi etc . Ma chi crede di essere questo qui? Da… - olga453901841 : RT @nonstoasinistra: ?? SENTITE COME PARLA QUESTO: prendiamo 50 persone, 70 metri sono troppi etc . Ma chi crede di essere questo qui? Da… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Sentite VIDEO - Sentite Sarri: "Innamorato della Juve perché c'è tanto odio per noi, parlano di arbitri..." Tutto Napoli VIDEO - Sentite Sarri: "Innamorato della Juve perché c'è tanto odio per noi, parlano di arbitri..."

Sono stato fischiato a Napoli io, a Torino i tifosi della Fiorentina hanno insultato mia madre. Questo ti fa capire che odio c’è per questa società, e questo ti porta a innamorarti della tua realtà", ...

Il video degli studenti per ringraziare gli operatori sanitari della residenza per anziani di Mediglia (Milano)

sentire le voci nei corridoi e gli insegnanti arrabbiarsi per il compito non svolto. Gioire insieme per il voto bello del compagno e gli ammonimenti per azioni non corrette. Per questo ho coinvolto i ...

Sono stato fischiato a Napoli io, a Torino i tifosi della Fiorentina hanno insultato mia madre. Questo ti fa capire che odio c’è per questa società, e questo ti porta a innamorarti della tua realtà", ...sentire le voci nei corridoi e gli insegnanti arrabbiarsi per il compito non svolto. Gioire insieme per il voto bello del compagno e gli ammonimenti per azioni non corrette. Per questo ho coinvolto i ...