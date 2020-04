SKAM Italia 4 dal 15 maggio su Netflix e TIMVISION, ecco il teaser (Di venerdì 17 aprile 2020) SKAM Italia, la quarta stagione dal 15 maggio (tutta) su Netflix e TIMVISION. ecco i dettagli e il primo teaser La notizia che Netflix e TIMVISION hanno salvato SKAM Italia dalla cancellazione ha sicuramente fatto tirare un respiro di sollievo ai fan. Oggi arriva la notizia che la tanto attesa quarta stagione di SKAM Italia 4 arriverà su Netflix e TIMVISION il 15 maggio 2020. Ma ci sono delle novità/differenze, non sarà tutto come prima. E’ facile immaginare che visto il rilascio dell’intera stagione, composta da 10 episodi, previsto in un solo giorno, non ci saranno le clip a cui i fan sono stati abituati nelle prime 3 stagioni. La regia e la sceneggiatura sono nuovamente affidate a Ludovico Bessegato, showrunner della serie. Per questa quarta stagione il regista si è avvalso della collaborazione, come consulente alla sceneggiatura, della ... Leggi su dituttounpop Skam Italia 4 su Netflix e TimVision a maggio? Addio clip - cambia il format : primi dettagli

La quarta stagione di Skam Italia uscirà il 15 maggio in contemporanea su Netflix e Timvision

