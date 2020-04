Quibi, la nuova piattaforma di streaming per serie TV e reality in stile fast food. Cos’è, come funziona e quanto costa (Di venerdì 17 aprile 2020) In queste giornate di isolamento per il coronavirus sta spopolando la mania di Quibi, la nuova piattaforma di streaming ‘fast food’. Ma che cos’è e quanto costa? Come funziona? Di che cosa stiamo esattamente parlando quando ci riferiamo a Quibi? E’ presto detto. Quibi, la nuova piattaforma di streaming fast food Si parla della bellezza di 1,7 milioni di download in sette giorni. Sono i numeri di Quibi, la nuova piattaforma di streaming pensata per gli smartphone, che è diventata un vero fenomeno generale. Ma cos’è? Si tratta di una app made in USA – disponibile anche in Italia –che si distanzia da quelle dei colossi che già affollano il mercato (da Netflix a Disney +) a cui far riferimento. Un modus operandi nuovo, quello di Quibi, che attira la curiosità di molti. Quibi, cos’è dunque? Quibi, ... Leggi su italiasera Quibi - la nuova piattaforma di streaming ‘fast food’. Cos’è e quanto costa

Quibi | la nuova piattaforma streaming è un disastro annunciato?

