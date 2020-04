"Non è facile". Paura nel Regno Unito per William e Kate: le voci sulla salute mentale della coppia (Di venerdì 17 aprile 2020) Il principe William e la moglie Kate Middleton confermano di essere particolarmente vicini al popolo della Gran Bretagna, ora più che mai dato che il Paese è scosso dall'emergenza coronavirus. In particolare i due membri della famiglia reale sanno bene che l'isolamento è stressante per tutti e non hanno Paura di rivelare che anche la loro salute mentale ogni tanto soffre per la situazione. Intervistati dalla Bbc, William e Kate hanno lanciato un appello a prendersi cura del benessere psicologico delle persone chiuse in casa. “Anche noi abbiamo i nostri alti e bassi durante il confinamento”, ha dichiarato Kate, descrivendo le difficoltà quotidiane, a partire dall'impegnativo compito di seguire l'apprendimento scolastico dei figli. E come tutti il principe e sua moglie si tengono in contatto via video con i familiari, “anche se non è ... Leggi su liberoquotidiano Giovanni Rezza (Iss) : "Non c'è stato nessun picco"

Venerdì 17 - anno bisestile e virus/ Web e frasi ironiche : "Non è vero - ma mi gratto"

Il Papa avverte : "Una familiarità senza popolo e sacramenti è pericolosa. Questa non è la Chiesa" (Di venerdì 17 aprile 2020) Il principee la moglieMiddleton confermano di essere particolarmente vicini al popolo della Gran Bretagna, ora più che mai dato che il Paese; scosso dall'emergenza coronavirus. In particolare i due membri della famiglia reale sanno bene che l'isolamento; stressante per tutti e non hannodi rivelare che anche la loromentale ogni tanto soffre per la situazione. Intervistati dalla Bbc,hanno lanciato un appello a prendersi cura del benessere psicologico delle persone chiuse in casa. “Anche noi abbiamo i nostri alti e bassi durante il confinamento”, ha dichiarato, descrivendo le difficoltà quotidiane, a partire dall'impegnativo compito di seguire l'apprendimento scolastico dei figli. E come tutti il principe e sua moglie si tengono in contatto via video con i familiari, “anche se non; ...

CarloCalenda : Avete votato contro il recovery fund/bond che Conte sta sostenendo, coprendoci di ridicolo. Non se ne può più di un… - stanzaselvaggia : Ci racconteranno, tra un po’, che abbiamo vinto. Non abbiamo vinto nulla, qui a Milano. E non dovremo permettere a… - LucaBizzarri : Parliamo soltanto di logica. “Se esco da solo non metto in pericolo nessuno” Ci sono uomini e donne che pensano che… - Barbarabg74 : @matteosalvinimi Certo, intanto perché non parliamo del voto contro i coronabonds? ?? ma pensa un po', quello che gr… - demipia : RT @cris_cersei: ??Pezzo grosso di Stato estero (non europeo) mi racconta le seguenti cose: Le solite elites che sapete stanno spingendo ($)… -

Ultime Notizie dalla rete : Non è Coronavirus, gli italiani non rinunciano alla radio ma cambia il modo in cui l’ascoltano Corriere della Sera Le scuole di moda progettano la ripartenza ibrida

L’imperativo è stato uno: non fermarsi. Così gli istituti italiani che rappresentano un punto di riferimento internazionale per la formazione universitaria e post universitaria nel settore moda hanno ...

Aziende che ripartiranno più tardi:

L’idea di fondo è quella di prepararci alla ripartenza. Per la prima volta, infatti, si concede la possibilità di una azione preparatoria e propedeutica alla riapertura alle aziende che non sono ...

L’imperativo è stato uno: non fermarsi. Così gli istituti italiani che rappresentano un punto di riferimento internazionale per la formazione universitaria e post universitaria nel settore moda hanno ...L’idea di fondo è quella di prepararci alla ripartenza. Per la prima volta, infatti, si concede la possibilità di una azione preparatoria e propedeutica alla riapertura alle aziende che non sono ...