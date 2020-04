Meteo, Multirischi Arpacal: “In Calabria inverno meno piovoso rispetto alla media storica 1960-2020” (Di venerdì 17 aprile 2020) Le precipitazioni registrate in Calabria dal mese di ottobre 2019 al mese di marzo 2020 (autunno- inverno 2019-2020) sono state inferiori ai valori medi: in particolare nell’inverno 2020 (coincidente in pratica con il primo trimestre 2020) sono stati registrati valori particolarmente bassi, soprattutto nei mesi di gennaio e febbraio. Si arriva a questa conclusione a partire dall’analisi delle precipitazioni mensili registrate dal 1960 ad oggi: da queste è stata ricavata la serie storica delle precipitazioni cumulate relativa alle stagioni autunno-inverno mediata sul territorio regionale e successivamente confrontata con il relativo valore medio, nonché la serie storica dell’andamento del numero dei giorni piovosi, confrontata con il valore medio. Lo stesso procedimento è stato seguito per la sola stagione invernale. Autunno-inverno ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 17 aprile 2020) Le precipitazioni registrate indal mese di ottobre 2019 al mese di marzo 2020 (autunno-2019-2020) sono state inferiori ai valori medi: in particolare nell’2020 (coincidente in pratica con il primo trimestre 2020) sono stati registrati valori particolarmente bassi, soprattutto nei mesi di gennaio e febbraio. Si arriva a questa conclusione a partire dall’analisi delle precipitazioni mensili registrate dal 1960 ad oggi: da queste è stata ricavata la seriedelle precipitazioni cumulate relativa alle stagioni autunno-ta sul territorio regionale e successivamente confrontata con il relativo valore medio, nonché la seriedell’andamento del numero dei giorni piovosi, confrontata con il valore medio. Lo stesso procedimento è stato seguito per la sola stagione invernale. Autunno-...

meteonetwork : RT @ArpaCalabria: Meteo: per il @Cfm_Arpacal inverno meno piovoso in #Calabria rispetto alla media storica 1960-2020 - pappaterramimmo : RT @ArpaCalabria: Meteo: per il @Cfm_Arpacal inverno meno piovoso in #Calabria rispetto alla media storica 1960-2020 - InfoAmb : RT @ArpaCalabria: Meteo: per il @Cfm_Arpacal inverno meno piovoso in #Calabria rispetto alla media storica 1960-2020 - ArpaCalabria : Meteo: per il @Cfm_Arpacal inverno meno piovoso in #Calabria rispetto alla media storica 1960-2020… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Multirischi Meteo, Multirischi Arpacal: “In Calabria inverno meno piovoso rispetto alla media storica 1960-2020& ... Meteo Web Meteo: per il centro Multirischi inverno meno piovoso in Calabria rispetto alla media storica 1960-2020

Meteo: per il centro Multirischi le precipitazioni registrate in Calabria dal mese di ottobre 2019 al mese di marzo 2020 (autunno-inverno 2019-2020) sono state inferiori ai valori medi “Le ...

Meteo: per il centro Multirischi le precipitazioni registrate in Calabria dal mese di ottobre 2019 al mese di marzo 2020 (autunno-inverno 2019-2020) sono state inferiori ai valori medi “Le ...