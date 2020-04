Meloni: «Se Conte punta i piedi in Europa gli diamo il nostro sostegno, l’elemosina non l’accettiamo» (Di venerdì 17 aprile 2020) “Quello della riapertura non è tema da propaganda”. Dai microfoni di Sky Tg24, Giorgia Meloni attacca chi strumentalizza il tema del ritorno alla normalità. “Tutti vogliamo riaprire il prima possibile. Ma non vogliamo vanificare gli sforzi fatti finora. Io non ho elementi per dire quando bisogna riaprire”. Quando avverrà – prosegue la leader di Fratelli d’Italia – non si dovranno discriminare filiere del lavoro. “Tutti quelli che possono riaprire, in sicurezza, devono riaprire. Al di là del lavoro che fai“. Meloni: niente propaganda sulla riapertura “Insomma non è un problema del lavoro che si fa. Ma quali sono le garanzie di sicurezza che si riesce a dare. Sul piano delle garanzie di sicurezza lo Stato deve fare la sua parte. Dall’inizio abbiamo chiesto che si occupasse della ... Leggi su secoloditalia Piedi puntati - "pronti a sostenere Conte. Ma a una condizioni" : la svolta di Giorgia Meloni

Ha tollerato per mesi le falsità di #Salvini e #Meloni e provando persino a coinvolgerli, senza mai sentire una pro… - Mario48440912 : RT @IlPrimatoN: La leader di FdI ribadisce che Conte 'non può andare al Consiglio europeo e decidere cosa firmare e cosa no sul Mes. Spetta…