Ultime Notizie dalla rete : Matematica del Studenti del Liceo Scientifico “Palli” alle Olimpiadi della matematica La Stampa Matematica del contagio: Merkel conquista i social con la chiarezza

#flattenthecurve pic.twitter.com/VzBLdh16kR — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) April 15, 2020 Riferendosi ai numeri del suo Paese la cancelliera ha parlato di un “successo intermedio fragile” e ha ...

L’Istantanea – Coronavirus, la lezione di matematica di Angela Merkel

La lezione di matematica dura solo due minuti ed è disponibile sul web ... Da qui la formula R=1) i posti di terapia intensiva sarebbero prevedibilmente pieni entro il prossimo ottobre. Se il rapporto ...

