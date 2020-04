Maltratta madre e le estorce denaro: arrestato 22enne (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma – Un 22enne romano è stato oggetto di un’ordinanza di custodia in carcere eseguita dagli agenti del Commissariato Viminale, diretto da Fabio Abis. Le accuse nei confronti del giovane sono dei reati di Maltrattamenti in famiglia ai danni della madre 63enne, resistenza a Pubblico Ufficiale e tentata estorsione continuata. In particolare la condotta violenta e criminosa posta in essere nei confronti della propria madre, viene segnalata presso il commissariato nel novembre del 2019, quando i poliziotti intervengono in via Gioberti, richiamati dalle urla della donna che, dalla finestra di casa, urlava disperata chiedendo aiuto perché il proprio figlio stava dando in escandescenza. I poliziotti, allora, cercavano di riportare alla calma il ragazzo che, in tutta risposta, li ingiuriava e minacciava ripetutamente. Accompagnato negli uffici di Polizia il giovane ... Leggi su romadailynews Madre maltratta il figlio e ne risponde anche il padre

