Lutto nel mondo del cinema | se ne va uno degli attori più talentuosi di sempre

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 aprile 2020) L’attore statunitense Brian Dennehy, protagonista nel 1977 del clamoroso debutto sul grande schermo con il film di Richard Brooks “In cerca di Mr. Goodbar” e consacrato con il successo interpretando lo sceriffo Will Teasle nel film “Rambo” (1982) che insegue ostinatamente il veterano del Vietnam John Rambo (Sylvester Stallone), è morto la scorsa notte nella sua casa nel Connecticut all’età di 81 anni. L’annuncio della scomparsa, come riferisce “The Hollydood Reporter”, è stato dato dalla figlia Elizabeth, precisando che è deceduto “per cause naturali, non legate a Covid”. E’stato sposato dal 1959 al 1974 con Judith Scheff da cui ha avuto tre figlie: Elizabeth e Kathleen, entrambi attrici, e Deidre. Nel 1988 si è risposato con Jennifer Arnott; i due coniugi hanno adottato due ...