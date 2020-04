La scomoda verità del Nobel Montagnier: “Coronavirus creato in laboratorio a Wuhan” (Di venerdì 17 aprile 2020) Il Sars-CoV-2 sarebbe un virus manipolato, sfuggito accidentalmente da un laboratorio cinese di Wuhan dove si studiava un vaccino contro l’Hiv. E’ questa la tesi di Luc Montagnier, premio Nobel per la Medicina nel 2008 come co-scopritore del virus dell’Aids, “un sasso lanciato nello stagno”, come lo definisce il podcast francese, specializzato in medicina ‘Pourquoi Doctor’, al quale lo scienziato ha illustrato la sua teoria. Il coronavirus creato a Wuhan Secondo Montagnier, la fuoriuscita del virus dal laboratorio, specializzato proprio nello studio dei coronavirus, sarebbe avvenuta nell’ultimo trimestre 2019, mentre si tentava il suo utilizzo come vettore dell’Hiv in un test su un vaccino anti-Aids. “Con il collega biomatematico Jean-Claude Perez abbiamo analizzato attentamente la descrizione del genoma di questo virus a ... Leggi su secoloditalia Pedofilia femminile : una verità scomoda

