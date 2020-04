“La parola paura non basterebbe a spiegare quello che ho sentito”: l’allenatore racconta il Coronavirus (Di venerdì 17 aprile 2020) L’Imperatore ha sconfitto il Coronavirus. Fatih Terim è stato tra coloro contagiati dalla malattia. Oggi guarito, il tecnico turco ha raccontato la sua esperienza a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Sto bene, grazie mille. Sono stato fortunato, ci siamo accorti del virus prima che si manifestassero tutti i sintomi, così abbiamo iniziato subito la cura. Ora sono a casa, mi sto riposando. La parola paura non basterebbe nemmeno a spiegare quello che ho sentito. Penso che i miei amici italiani sopravvissuti al virus mi capiscano… Io credo che il mondo stia vivendo un esame molto importante“. Si passa poi a temi più soft: “Final Four di Champions, con semifinali e finale a Istanbul? Certo che mi piace l’idea, perché no? Negli ultimi anni la Turchia ha investito tanto nello sport e negli impianti sportivi. Istanbul ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 17 aprile 2020) L’Imperatore ha sconfitto il Coronavirus. Fatih Terim è stato tra coloro contagiati dalla malattia. Oggi guarito, il tecnico turco hato la sua esperienza a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Sto bene, grazie mille. Sono stato fortunato, ci siamo accorti del virus prima che si manifestassero tutti i sintomi, così abbiamo iniziato subito la cura. Ora sono a casa, mi sto riposando. Lanonnemmeno ache ho sentito. Penso che i miei amici italiani sopravvissuti al virus mi capiscano… Io credo che il mondo stia vivendo un esame molto importante“. Si passa poi a temi più soft: “Final Four di Champions, con semifinali e finale a Istanbul? Certo che mi piace l’idea, perché no? Negli ultimi anni la Turchia ha investito tanto nello sport e negli impianti sportivi. Istanbul ...

