"Invitano Sallusti e tentano di prenderlo per il c**o, che pena". Feltri spara a zero sulla Panella e la Merlino: La7 stroncata in tempo record (Di venerdì 17 aprile 2020) Vittorio Feltri getta altra benzina sul fuoco di La7. Il direttore di Libero torna a parlare dei programmi politici L'Aria Che Tira e Tagadà. "Le trasmissioni di Myrta Merlino e di Tiziana Panella ospitano ogni giorno gli stessi giornalisti di sinistra: Da Milano, Giannini, Greco, Padellaro e compagnia cantante. Ogni tanto compare Sallusti e tentano di prenderlo per il c**o, senza riuscirci. Che pena". Un cinguettio al vetriolo che arriva a pochissime ore da un altro, altrettanto schietto in cui Feltri si augura che gli ospiti onnipresenti della Melino si facciano "almeno stipendiare dal Pd", visto e considerato che hanno spostato a L'Aria Che Tira il "loro domicilio". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 aprile 2020) Vittoriogetta altra benzina sul fuoco di La7. Il direttore di Libero torna a parlare dei programmi politici L'Aria Che Tira e Tagadà. "Le trasmissioni di Myrta Merlino e di Tiziana Panella ospitano ogni giorno gli stessi giornalisti di sinistra: Da Milano, Giannini, Greco, Padellaro e compagnia cantante. Ogni tanto comparediper il, senza riuscirci. Che". Un cinguettio al vetriolo che arriva a pochissime ore da un altro, altrettanto schietto in cuisi augura che gli ospiti onnipresenti della Melino si facciano "almeno stipendiare dal Pd", visto e considerato che hanno spostato a L'Aria Che Tira il "loro domicilio".

Noovyis : ('Invitano Sallusti e tentano di prenderlo per il c**o, che pena'. Feltri spara a zero sulla Panella e la Merlino:… - KANDREAS13 : #Sallusti e la #Fornero che cazzo li invitano a fare. A far sembrare la notte ancora più scura. #DiMartedi - merizeta21 : Mi chiedo che cosa lo@invitano a fare #Sallusti. Dice sempre le stesse stronzate, o è #indegno o cerca di mescolare… -

Ultime Notizie dalla rete : Invitano Sallusti Vittorio Feltri contro Myrta Merlino e Tiziana Panella: "Invitano Sallusti e tentano di prenderlo per il c**o, che pena" LiberoQuotidiano.it Vittorio Feltri contro Myrta Merlino e Tiziana Panella: "Invitano Sallusti e tentano di prenderlo per il c**o, che pena"

Ogni tanto compare Sallusti e tentano di prenderlo per il c**o, senza riuscirci. Che pena". Un cinguettio al vetriolo che arriva a pochissime ore da un altro, altrettanto schietto in cui Feltri si ...

Coronavirus, scontro tv tra Sallusti e Costamagna: “Ce la fai a dire grazie?”

MILANO – Scontro in diretta tv tra Luisella Costamagna e Alessandro Sallusti sui morti per coronavirus in Lombardia ... Tesi ribattuta con impeto dal direttore del Giornale che la invita a dire almeno ...

Ogni tanto compare Sallusti e tentano di prenderlo per il c**o, senza riuscirci. Che pena". Un cinguettio al vetriolo che arriva a pochissime ore da un altro, altrettanto schietto in cui Feltri si ...MILANO – Scontro in diretta tv tra Luisella Costamagna e Alessandro Sallusti sui morti per coronavirus in Lombardia ... Tesi ribattuta con impeto dal direttore del Giornale che la invita a dire almeno ...