Fedez, i like di Jennifer Aniston e la «gelosia» di Chiara Ferragni (Di venerdì 17 aprile 2020) Tutto è nato qualche settimana fa, con la storica sigla di «Friends». Fedez l’ha usata come colonna sonora di un simpatico video sulla quarantena, apprezzato – dall’altra parte del mondo – anche da una protagonista della leggendaria sitcom: Jennifer Aniston. L’attrice statunitense, infatti, ha iniziato a seguire il rapper su Instagram e persino a mettergli qualche like, a seconda dei contenuti. Leggi su vanityfair Jennifer Aniston segue Fedez su Instagram e mette like : la Ferragni si "ingelosisce"

La Ferragni gelosa dei like di Jennifer Aniston a Fedez -

Fedez e i like di Jennifer Aniston : Chiara Ferragni è gelosa (Di venerdì 17 aprile 2020) Tutto è nato qualche settimana fa, con la storica sigla di «Friends». Fedez l’ha usata come colonna sonora di un simpatico video sulla quarantena, apprezzato – dall’altra parte del mondo – anche da una protagonista della leggendaria sitcom: Jennifer Aniston. L’attrice statunitense, infatti, ha iniziato a seguire il rapper su Instagram e persino a mettergli qualche like, a seconda dei contenuti.

infoitcultura : Jennifer Aniston, nuovo like per questa foto di Fedez: Chiara Ferragni furiosa - wmybid : RT @giuliamntlr: Chiara Ferragni quando Fedez riceve un like da Jennifer Aniston: - infoitcultura : Fedez, Jennifer Aniston di nuovo like per questa sua foto: Chiara Ferragni furiosa - shadesofamnesia : RT @giuliamntlr: Chiara Ferragni quando Fedez riceve un like da Jennifer Aniston: - infoitcultura : Fedez e i like di Jennifer Aniston: Chiara Ferragni è gelosa -