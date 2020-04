Edoardo ed Eugenio Bennato insieme contro il Coronavirus: nuova canzone scritta a 4 mani (Di venerdì 17 aprile 2020) Attori e musicisti stanno approfittando di questa quarantena per darsi da fare in favore della comunità. Così, anche i fratelli Edoardo ed Eugenio Bennato hanno deciso di unirsi insieme contro il Coronavirus. Collaborando (a distanza ovviamente ognuno a casa propria) i due interpreti e autori hanno scritto una nuova canzone a quattro mani. La nuova canzone di Edoardo ed Eugenio Bennato Da questa nuova collaborazione dunque, nasce un connubio di musica e parole atto a trasmettere piacevoli sensazioni del tempo sospeso e di speranza. Le parole invitano a riflettere e ad andare alla scoperta di sé stessi sia in relazione al mondo sia in relazione al proprio. Tra le righe più belle, come riporta anche l’Ansa, sentiremo i Bennato cantare “La realtà è tutta in questa stanza/nella rete che annulla ogni distanza/la realtà è ... Leggi su nonsolo.tv Testo e video de La Realtà Non Può Essere Questa di Edoardo ed Eugenio Bennato - una ballata per la beneficenza

Coronavirus - Edoardo ed Eugenio Bennato tornano insieme per cantare la quarantena. Ricavato al Monaldi

