È morto Carmine Sommese | sindaco di Saviano | era stato contagiato un mese fa

(Di venerdì 17 aprile 2020) Èa 66 annidi(Napoli). Eraricoverato in ospedale alla fine di marzo, pochi giorni dopo aver scoperto di essere positivo al coronavirus. Eralui stesso ad annunciare la positività su Facebook, facendo forza ai suoi concittadini. Le sue condizioni erano peggiorate nei giorni successivi.

