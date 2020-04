Covid-19 | oggi meno contagi e ricoveri | la Sicilia respira

Leggi su direttasicilia

(Di venerdì 17 aprile 2020) Ancora un calo deisi registra in17 aprile. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di(venerdì 17 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regionena all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 45.172 (+2.767 rispetto a ieri). Di questi sono risultati positivi 2.625 (+46), mentre, attualmente, sono ancoraate 2.139 persone (+31), 296 sono guarite (+12) e 190 decedute (+3). Degli attuali 2.139 positivi, 567 pazienti (-6) sono ricoverati – di cui 46 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.572 (+37) sono in isolamento domiciliare. Intanto dalle 18 di ieri, dopo un confronto con i vertici dell’assessorato alla Salute, il Comitato tecnico-scientifico per l’emergenza ...