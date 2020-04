Coronavirus, Napoli: i ristoratori vedono nero. Fabio Amabile (Hachè): Riaprire così significa fallire (Di venerdì 17 aprile 2020) “Siamo in una situazione drammatica, di difficoltà mostruosa. Se dovessimo ripartire in queste condizioni rischiamo solo il fallimento, il 35% dei ristoranti non Riaprirebbe neanche”. E’ il grido d’allarme lanciato da Fabio Amabile, titolare del ristorante “Hachè” sul lungomare di Napoli, come tutti gli esercizi di ristorazione chiuso già da alcune settimane per l’emergenza Coronavirus, ma, come spiega all’Adnkronos, preoccupato soprattutto per il futuro: “L’attuazione delle misure di sicurezza con il distanziamento tra clienti metterà spalle al muro tutti i ristoranti – spiega – perché il numero dei coperti, ammesso sempre che le persone scendano per strada, diminuirà per ogni attività commerciale. Noi, da 145 coperti, scenderemo a 55. Per reggere, avrò ... Leggi su ildenaro Misure anti-coronavirus - Napoli già pronto ad ospitare gli azzurri

