Coronavirus, la Sicilia è pronta alla fase 2: comitato tecnico scientifico riunito per la fine del lockdown (Di venerdì 17 aprile 2020) Dalle 18 di ieri, dopo un confronto con i vertici dell’assessorato alla Salute, il comitato tecnico-scientifico per l’emergenza Coronavirus in Sicilia e’ riunito in seduta permanente per fornire al governo regionale un proprio parere sugli scenari progressivi di fine lockdown nel territorio dell’Isola. L’iniziativa e’ stata richiesta dal presidente della Regione, Nello Musumeci. Il confronto fra gli esperti, coordinati dal commissario Antonio Candela, servira’ a definire “le piu’ adeguate strategie di intervento per ‘fase 2′ – spiega Palazzo d’Orleans – relativa alla ripresa delle diverse di attivita’ sociali, lavorative, produttive e ricreative. L’obiettivo del comitato, infatti, sara’ “determinare ogni criterio scientifico utile a garantire una graduale riapertura in ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : Sicilia - Catania con 600 contagiati provincia più colpita

