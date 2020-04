Coronavirus | la disperazione di chi si rivolge agli usurai | “Entrate azzerate | le spese

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 aprile 2020) “A me hanno già tolto tutto. La mia azienda, un appartamento, un garage. Poi sono iniziate le minacce e le botte. Da un po’ di tempo non mi tormentano più. E io so perché…”. Trattiene il fiato, Francesco, nome di fantasia, ex imprenditore pugliese che oggi serve ai tavoli di un bar, mentre racconta la sua storia a ilfattoquotidiano.it. “Gli imprenditori – prosegue – oggi sono in difficoltà. Ci mancava il. Ora hanno bisogno tutti di liquidità e in un piccolo paese tutti sanno a chi devonorsi. Un mio ex collega ha chiesto e ricevuto. E non stento a crederci: a me hanno dato in 48 ore 40mila euro. Bastano due giorni, mentre le banche ti chiudono le porte in faccia. Certo non lo rifarei più. Mi hanno distrutto economicamente e psicologicamente e una parte della mia vita se la sono ...