Coronavirus: in Usa drammatica impennata decessi, 4.591 morti in 24 ore (Di venerdì 17 aprile 2020) E’ un drammatico bilancio quello che sta vivendo l’America nelle ultime 24 ore, arrivando addirittura alla cifra record di 4.591 morti in così poche ore. Getty ImagesE’ da non credere il bilancio che arriva dagli Stati Uniti sul numero di decessi confermati nelle ultime 24 ore. L’America probabilmente sta vivendo il suo periodo più buio nel quale da una parte c’è la volontà di riaprire le attività commerciali e quindi terminare il periodo del lock-down per far ripartire l’economia ma dall’altra parte è costretta a fare i conti con l’impennata dei morti nelle sole ultime 24 ore. Il numero di morti per Coronavirus negli Stati Uniti schizza alla cifra record di 4.591 in 24 ore. La conferma è stata data dall’analisi effettuata dal Wall Street Journal sui dati della John ... Leggi su chenews Coronavirus - indagine Usa : epidemia dopo l'incidente in un laboratorio di Wuhan

Coronavirus - Usa aumentano le richieste di sussidio

