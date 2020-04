Basket femminile, tutte le giovani italiane da seguire. Il talento non manca, ora serve un salto di qualità della Nazionale (Di venerdì 17 aprile 2020) La situazione delle Nazionali giovanili femminili, nel 2019, è stata questa: Under 20 e Under 18 Campioni d’Europa, Under 16 quinta con qualificazione ai Mondiali Under 17 2020 (attualmente ancora programmati per la seconda metà di agosto). Risultati, questi, che non sono assolutamente frutto di un caso, ma di un grande lavoro che da oltre 10 anni viene portato avanti, e che ha prodotto tantissime giocatrici di alto livello: basti pensare a dove sono arrivate Giorgia Sottana, Francesca Dotto, Cecilia Zandalasini, Elisa Penna, Alessandra Formica e tante altre. Merito anche dell’opera di tanti ottimi allenatori che si sono alternati sulle varie panchine azzurre: si pensi a Giovanni Lucchesi, a Nino Molino, a Massimo Riga, a Sandro Orlando, a Roberto Riccardi, soltanto per citarne alcuni. Dal 2010, i risultati parlano chiaro, e dicono che l’Italia non solo ... Leggi su oasport Basket femminile - Europei 2021 : calendario - date - programma - orari e tv

Basket femminile - Europei 2021 : calendario - date - programma - orari e tv

Basket femminile - Final Eight a settembre per Eurolega ed EuroCup? A maggio la decisione definitiva (Di venerdì 17 aprile 2020) La situazione delle Nazionalili femminili, nel 2019, è stata questa: Under 20 e Under 18 Campioni d’Europa, Under 16 quinta con qualificazione ai Mondiali Under 17 2020 (attualmente ancora programmati per la seconda metà di agosto). Risultati, questi, che non sono assolutamente frutto di un caso, ma di un grande lavoro che da oltre 10 anni viene portato avanti, e che ha prodotto tantissime giocatrici di alto livello: basti pensare a dove sono arrivate Giorgia Sottana, Francesca Dotto, Cecilia Zandalasini, Elisa Penna, Alessandra Formica e tante altre. Merito anche dell’opera di tanti ottimi allenatori che si sono alternati sulle varie panchine azzurre: si pensi a Giovanni Lucchesi, a Nino Molino, a Massimo Riga, a Sandro Orlando, a Roberto Riccardi, soltanto per citarne alcuni. Dal 2010, i risultati parlano chiaro, e dicono che l’Italia non solo ...

LaStampa : Una chiacchierata sulla pagina facebook dell’Iren Fixi, società di serie A femminile. - LaStampa : Basket, maschile e femminile insieme? Nicolai non dice no - StampaTorino : Basket, maschile e femminile insieme? Nicolai non dice no - paolafrancesch9 : @12LukyNumber Già. Fu protagonista di bellissime telecronache anche per il basket femminile ? - usatoscherma : RT @GianlucaFiori70: @cla7712 @cris7117 @tania_andreano La roma24 e l'articolo parla al condizionale...Lo sport in generale a Roma lo fai c… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket femminile Basket, maschile e femminile insieme? Nicolai non dice no La Stampa Basket femminile, tutte le giovani italiane da seguire. Il talento non manca, ora serve un salto di qualità della Nazionale

Molte (Blasigh, Braida, Ronchi, Rescifina), in A2, giocano con l’High School Basket Lab, che è nei fatti un Club Italia dove giocano varie ... Un bel segnale anche considerando che i numeri della ...

Morto Franco Lauro: il giornalista della Rai stroncato da un malore a 58 anni. Voce del basket e del calcio

Nato a Roma nel 1961, appassionato di calcio e basket di cui per anni è stato la voce nelle telecronache ... Nel 1995 commenta la storica impresa della Nazionale femminile di pallacanestro allenata da ...

Molte (Blasigh, Braida, Ronchi, Rescifina), in A2, giocano con l’High School Basket Lab, che è nei fatti un Club Italia dove giocano varie ... Un bel segnale anche considerando che i numeri della ...Nato a Roma nel 1961, appassionato di calcio e basket di cui per anni è stato la voce nelle telecronache ... Nel 1995 commenta la storica impresa della Nazionale femminile di pallacanestro allenata da ...