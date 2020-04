Ascolti tv giovedì 16 aprile 2020 | Doc – Nelle tue mani | Pirati dei Caraibi | Captain

Leggi su tpi

(Di venerdì 17 aprile 2020)tv giovedì 16Auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 16? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite. Su Rai 1 è andata in onda la quarta e ultima (per ora) puntata di Doc –tue, la fiction con Luca Argentero. Su Canale 5 invece il filmdei– Ai confini del mondo. Su Rai 2America – Civil War. Su Italia 1 il film Momentum. Ma chi ha totalizzato i maggioritv giovedì 16tv 16, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Notizia in aggiornamento… Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri ...