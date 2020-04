Ambiente, il ministro Costa: “Stiamo facendo indagini sul taglio di alberi in città” (Di venerdì 17 aprile 2020) “Sulla questione del taglio delle alberature nei Comuni di cui ho ricevuto molte segnalazioni, ho disposto due indagini, una tecnica e una di tipo investigativo con le forze di polizia locale”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente Sergio Costa durante una diretta facebook. “Con il Comitato per il Verde pubblico – ha spiegato Costa – stiamo lavorando su questo tema. Devo capire il motivo per cui tanti cittadini mi stanno facendo queste segnalazioni. E ricordo che la competenza in materia, per via della riforma del 2001, non è del ministero ma dei Comune. Ciò non toglie che non ci sottraiamo e ci mettiamo al fianco. Senza accusare nessuno. Stiamo cerando vedere come possiamo aiutare. Mi viene segnalato che c’è un numero esagerato di abbattimenti di alberature stradali e del territorio comunale. Vi ... Leggi su meteoweb.eu A Napoli il mare brilla - Ministro Ambiente : "Ora rivoluzione al sistema di depurazione"

Coronavirus - è morta la madre dell’ex ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti

Coronavirus : morta la madre dell’ex Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti (Di venerdì 17 aprile 2020) “Sulla questione deldelle alberature nei Comuni di cui ho ricevuto molte segnalazioni, ho disposto due, una tecnica e una di tipo investigativo con le forze di polizia locale”. Lo ha detto ildell’Sergiodurante una diretta facebook. “Con il Comitato per il Verde pubblico – ha spiegato– stiamo lavorando su questo tema. Devo capire il motivo per cui tanti cittadini mi stannoqueste segnalazioni. E ricordo che la competenza in materia, per via della riforma del 2001, non è del ministero ma dei Comune. Ciò non toglie che non ci sottraiamo e ci mettiamo al fianco. Senza accusare nessuno. Stiamo cerando vedere come possiamo aiutare. Mi viene segnalato che c’è un numero esagerato di abbattimenti di alberature stradali e del territorio comunale. Vi ...

Patty_LAbbate : Oggi, in una intervista al Corriere del Mezzogiorno, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa annuncia la nomina di u… - DMALAGIGI2 : RT @antiglio: Al nostro Ministro dell'ambiente @SergioCosta_min : in pieno periodo riproduttivo la #RegioneToscana apre la caccia selettiv… - carlucci_cc : RT @antiglio: Al nostro Ministro dell'ambiente @SergioCosta_min : in pieno periodo riproduttivo la #RegioneToscana apre la caccia selettiv… - pallina60 : RT @antiglio: Al nostro Ministro dell'ambiente @SergioCosta_min : in pieno periodo riproduttivo la #RegioneToscana apre la caccia selettiv… - XPuglia5Stelle : RT @Patty_LAbbate: Oggi, in una intervista al Corriere del Mezzogiorno, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa annuncia la nomina di un sup… -

Ultime Notizie dalla rete : Ambiente ministro Ambiente, Ministro Costa: “Controlli alle industrie che inquinano” In Terris Rai: al via i nuovi palinsesti per la didattica a distanza con il Miur

Dal 17 aprile parte un nuovo palinsesto dedicato alla didattica e alla formazione in una sinergia tra RaiRagazzi, RaiCultura (con RaiScuola, RaiStoria e RaiTre) e Raiplay, in collaborazione con il ...

Coronavirus, Brasile: si dimette ministro della Salute Mandetta, in polemica con Bolsonaro

Luiz Henrique Mandetta non è più il ministro della Sanità del Brasile. È stato lui stesso a comunicarlo sui social, dopo un incontro avvenuto ieri a Brasilia con il presidente della Repubblica, Jair B ...

Dal 17 aprile parte un nuovo palinsesto dedicato alla didattica e alla formazione in una sinergia tra RaiRagazzi, RaiCultura (con RaiScuola, RaiStoria e RaiTre) e Raiplay, in collaborazione con il ...Luiz Henrique Mandetta non è più il ministro della Sanità del Brasile. È stato lui stesso a comunicarlo sui social, dopo un incontro avvenuto ieri a Brasilia con il presidente della Repubblica, Jair B ...