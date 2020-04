Al via lo studio “Io conto 2020”, per valutare l’impatto del Covid-19 sulla popolazione accademica italiana (Di venerdì 17 aprile 2020) Parte da un gruppo di ricercatori delle Università di Pisa e di Firenze lo studio “IO conto 2020”, che ha l’obiettivo di valutare l’impatto dell’epidemia di Covid-19 sulla popolazione accademica italiana, di quantificare la percezione del rischio e l’utilizzo di misure di protezione personale e di analizzare gli effetti dei provvedimenti di contenimento dell’epidemia sulla loro salute psico-fisica. All’indagine possono partecipare gli studenti e i dipendenti di alcune università italiane, compilando un questionario della durata di circa 15 minuti. Per gli studenti e i dipendenti dell’Università di Pisa il questionario è disponibile al sito: Lo studio prevede poi il monitoraggio dei partecipanti nel tempo, con l’invito a una nuova raccolta di dati a distanza di qualche mese. Le informazioni ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - a Pisa via allo studio sul plasma dei guariti

Coronavirus - a Pisa via allo studio sul plasma dei guariti

Coronavirus - a Pisa via allo studio sul plasma dei guariti (Di venerdì 17 aprile 2020) Parte da un gruppo di ricercatori delle Università di Pisa e di Firenze lo“IO2020”, che ha l’obiettivo dil’impatto dell’epidemia di-19accademica italiana, di quantificare la percezione del rischio e l’utilizzo di misure di protezione personale e di analizzare gli effetti dei provvedimenti di contenimento dell’epidemialoro salute psico-fisica. All’indagine possono partecipare gli studenti e i dipendenti di alcune università italiane, compilando un questionario della durata di circa 15 minuti. Per gli studenti e i dipendenti dell’Università di Pisa il questionario è disponibile al sito: Loprevede poi il monitoraggio dei partecipanti nel tempo, con l’invito a una nuova raccolta di dati a distanza di qualche mese. Le informazioni ...

RobertoBurioni : Coronavirus, Aifa dà l'ok a studio su eparina. Come per Avigan, decisiva per l’approvazione dello studio la circola… - giusmo1 : Coronavirus, lo studio: più colpite le aree inquinate - Barbaga3Gaetano : Coronavirus, studio su Nature: Così il vino rosso ci difende dall’epidemia - Manto004 : Tanta solidarietà agli studenti che studiano via telematica! Questo non è studio è inferno! - JugaPeccable : RT @UziMistress: Tacchi magnetici #FOOTDOMINATION #clips4sale -