Veronica Burchielli di UeD nel caos | “Ha bestemmiato” Interviene la madre

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 aprile 2020) Si parlato molto dinei giorni scorsi. Prima per la fine della sua relazione con Alessadro Zarino, il tronista di UeD a cui aveva inizialmente rifilato un ‘no’, poi per le voci che la volevano già in coppia con Andrea Iannone, il pilota di MotoGp anche lui fresco di rottura con Giulia De Lellis. Voci che peròha stoppato subito dicendo di non conoscere nemmeno Iannone. E lo ha ribadito anche nell’ultimo video social anche se l’argomento era del tutto diverso. La ex corteggiatrice e poi tronista di Maria De Filippi si è lasciata andare a un duro sfogo su Instagram a causa dei duri attacchi ricevuti in rete. Nel dettaglio, è stata accusata di aver bestemmiato in una delle sue ultime Stories pubblicate su Instagram. Ed è scoppiato il. (Continua dopo la foto) Nel nuovo postha ...