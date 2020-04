Tommaso Zorzi “Mia nonna positiva al Coronavirus”/ “Spero non ci chiamino mai per…”

(Di giovedì 16 aprile 2020)"Miaal", Accorato appello dell'influencer: "Come è possibile che nelle case di cura..."

Il Sussidiario.net

Il problema delle RSA e delle case di cura è sotto gli occhi di tutti e adesso ancor di più visto che Tommaso Zorzi ha preso la parola per fare un accorato appello alle Istituzioni e al Governo ...Cosi Tommaso Zorzi (conosciuto da tutti per il reality show Riccanza prodotto da Mtv Italia), dà la notizia attraverso il suo profilo Instangram del primo format in IGTV ai tempi della quarantena ...