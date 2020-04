Terremoto in Emilia Romagna | scossa di magnitudo tra 3 9 e 4 4 a Piacenza Sentito anche

GloriaPiantoni : RT @frances39179832: 5° GRADO SCALA MERCALLI AL CONFINE TRA LIGURIA PIEMONTE ED EMILIA ROMAGNA #TERREMOTO - Aldo_e_stop : Ci mancava il terremoto delle 11:43 confine Lombardia Emilia - frances39179832 : 5° GRADO SCALA MERCALLI AL CONFINE TRA LIGURIA PIEMONTE ED EMILIA ROMAGNA #TERREMOTO - MarinaMammi : RT @ilmeteoit: #TERREMOTO in EMILIA ROMAGNA a Ferriere (PIACENZA) di Magnitudo 3.5. Ecco QUI i DETTAGLI - Maryeterngif : TERREMOTO: trema la terra in EMILIA, scossa di magnitudo 3.5. Tutti i dettagli - MALTEMPO /TERREMOTO IN ITALIA E NE… -

