Sala: "La Regione Lombardia è passata in due giorni dal terrore al 'liberi tutti'" (Di giovedì 16 aprile 2020) “La ripartenza il 4 maggio in Lombardia l’ha decisa la Regione o Salvini? Stanno passando dal terrore sul numero dei contagi di due giorni fa al liberi tutti. Un po’ più di equilibrio non guasterebbe”. Così il sindaco di Milano Beppe Sala in un’intervista a la Repubblica, in cui fa presente di non essere contrario “a rimettere in moto l’economia” ma bisogna che siano “fornite le garanzie adeguate per chi andrà a lavorare. Quello delle 4D è uno slogan senza contenuto” (le 4 D proposte dalla Regione sono distanza, dispositivi e mascherine, digitalizzazione e diagnosi).“tutti - osserva Sala - abbiamo continuato a dire che la salute è la prima cosa. Qualche settimana fa c’erano da sostenere le ragioni della chiusura e ci dicevano di guardare all’Oms, faranno così ... Leggi su huffingtonpost SALA CONTRO REGIONE LOMBARDIA/ "Insoddisfatta di Milano? Faccia nuova ordinanza"

Milano - Sala sfida la Regione : “Test sierologici per 4000 conducenti dei mezzi pubblici Atm”

SALA CONTRO REGIONE LOMBARDIA/ "Insoddisfatta di Milano? Faccia nuova ordinanza" (Di giovedì 16 aprile 2020) “La ripartenza il 4 maggio inl’ha decisa lao Salvini? Stanno passando dalsul numero dei contagi di duefa al. Un po’ più di equilibrio non guasterebbe”. Così il sindaco di Milano Beppein un’intervista a la Repubblica, in cui fa presente di non essere contrario “a rimettere in moto l’economia” ma bisogna che siano “fornite le garanzie adeguate per chi andrà a lavorare. Quello delle 4D; uno slogan senza contenuto” (le 4 D proposte dallasono distanza, dispositivi e mascherine, digitalizzazione e diagnosi).“- osserva- abbiamo continuato a dire che la salute; la prima cosa. Qualche settimana fa c’erano da sostenere le ragioni della chiusura e ci dicevano di guardare all’Oms, faranno così ...

RaiNews : Il sindaco di Milano Sala: 'Si passa dal terrore a liberi tutti, decisione della Regione o di Salvini?' - HuffPostItalia : Sala: 'La Regione Lombardia è passata in due giorni dal terrore al 'liberi tutti'' - stanzaselvaggia : La cartolerie e le librerie potranno aprire solo online”. (Fabrizio Sala, vicepresidente della regione) OK BOOMER. - andrealoca77 : RT @HuffPostItalia: Sala: 'La Regione Lombardia è passata in due giorni dal terrore al 'liberi tutti'' - aperru1 : RT @HuffPostItalia: Sala: 'La Regione Lombardia è passata in due giorni dal terrore al 'liberi tutti'' -