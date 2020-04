Roma, chi mangia con i buoni pasto? La Raggi affida il servizio a una ditta francese, indaga la Corte dei Conti: «Persi 500mila euro di ticket per i poveri» (Di giovedì 16 aprile 2020) Chi mangia con i buoni pasto del Comune di Roma per l’emergenza Covid? Sicuramente non ci mangeranno un migliaio di famiglie bisognose che resteranno escluse dalle graduatorie a causa di una gestione, tutta da verificare, del Campidoglio che è riuscito a perdere nella trattativa tra due società ben 500.000 euro in ticket. Come? Con una operazione, senza gara d’appalto ma con affidamento diretto di 10 milioni di euro, che avrebbe portato a scegliere una società francese che mette su piatto un valore di mezzo milione di buoni pasto in meno di una società italiana. A denunciarlo è proprio l’azienda italiana con una diffida inviata al Campidoglio. E ora, come anticipato ieri da Lorenzo d’Albergo su Repubblica, la Corte dei Conti ha aperto un fascicolo per stabilire se ci siano stati sprechi e mancate ottimizzazioni delle ... Leggi su attualitavip.myblog Roma - chi mangia con i buoni pasto? La Raggi affida il servizio a una ditta francese - indaga la Corte dei Conti : «Persi 500mila euro di ticket per i poveri»

Ultime Notizie dalla rete : Roma chi Coronavirus: a Roma chi ha l'hobby di orto e galline ora può uscire di casa Affaritaliani.it Roma, il programma di Legambiente per un post-Covid all’insegna del green

“A Roma c’è bisogno di mezzi pubblici efficaci e sicuri ... Oltre al rafforzamento delle piste ciclabili e ad incentivi per chi acquista bici o passa a mezzi green, Legambiente ha le idee chiare anche ...

Questo «lockdown» è l'occasione per fare ripartire (bene) la Capitale

Quando, tra qualche settimana, riprenderemo possesso di Roma, la troveremo cambiata. Per chi saprà coglierne la nuova essenza, sarà uno spettacolo meraviglioso. Un po’ più pulita, a tratti curata con ...

