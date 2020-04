Rivaldo: «Il Barcellona vuole prendere Lautaro e Neymar» (Di giovedì 16 aprile 2020) Il grande ex Rivaldo rivela i piani del Barcellona. Lautaro Martinez e Neymar nei piani della società blaugrana per la prossima stagione Rivaldo rivela i piani del Barcellona. Ecco le parole dell’ex fantasista brasiliano sulle colonne di AS. «Sembra che il Barcellona stia provando a prendere Neymar e Lautaro Martinez, il che renderebbe difficile per Dembélé trovare spazio in squadra la prossima stagione. I blaugrana inoltre hanno bisogno di ridurre la rosa. Per comprare nuovi giocatori, è necessario che altri se ne vadano». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Rivaldo boccia Lautaro al Barcellona

Rivaldo : «Barcellona - ma quale Lautaro - prendi Neymar» (Di giovedì 16 aprile 2020) Il grande exrivela i piani delMartinez enei piani della società blaugrana per la prossima stagionerivela i piani del. Ecco le parole dell’ex fantasista brasiliano sulle colonne di AS. «Sembra che ilstia provando aMartinez, il che renderebbe difficile per Dembélé trovare spazio in squadra la prossima stagione. I blaugrana inoltre hanno bisogno di ridurre la rosa. Per comprare nuovi giocatori, è necessario che altri se ne vadano». Leggi su Calcionews24.com

internewsit : Rivaldo: 'Lautaro Martinez, il Barcellona ci sta provando! Se arrivasse...' - - fcin1908it : Rivaldo: 'Il Barcellona vuole prendere Lautaro, venda Dembélé. E' l'occasione perfetta per...' -… - infoitsport : Rivaldo: “Messi non andrà all’Inter. Se mai lascerà Barcellona, ecco dove andrà” - ItaSportPress : Rivaldo è sicuro: 'Messi non andrà all'Inter. Se lascia Barcellona ha solo due opzioni...' - - passione_inter : Rivaldo: 'Messi non andrà all'Inter. Se mai lascerà Barcellona, ecco dove andrà' - -

Ultime Notizie dalla rete : Rivaldo Barcellona Rivaldo: “Il Barcellona vuole prendere Lautaro, venda Dembélé. E’ l’occasione perfetta per…” fcinter1908 Rivaldo: «Il Barcellona vuole prendere Lautaro e Neymar»

Il grande ex Rivaldo rivela i piani del Barcellona. Lautaro Martinez e Neymar nei piani della società blaugrana per la prossima stagione Rivaldo rivela i piani del Barcellona. Ecco le parole dell’ex ...

La storia di Haruna Babangida, che doveva essere il più forte del mondo e non lo fu

La prima volta che gli dissero che si sarebbe allenato con Rivaldo e Figo non ci dormì la notte ... Babangida lasciò il Barcellona nel 2004, senza nemmeno una presenza in prima squadra. A 22 anni era ...

Il grande ex Rivaldo rivela i piani del Barcellona. Lautaro Martinez e Neymar nei piani della società blaugrana per la prossima stagione Rivaldo rivela i piani del Barcellona. Ecco le parole dell’ex ...La prima volta che gli dissero che si sarebbe allenato con Rivaldo e Figo non ci dormì la notte ... Babangida lasciò il Barcellona nel 2004, senza nemmeno una presenza in prima squadra. A 22 anni era ...