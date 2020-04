Paolo Bonolis sarà nonno | incinta la figlia Martina Anne

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 16 aprile 2020) La foto è quella di un pancino, comodamente stretto in una salopette da «contadino». A scattarla, con lo sguardo felice puntato allo specchio, è stata Martina Anne Bonolis, secondogenita del più famoso Paolo. «Baby Garza nascerà a settembre», ha scritto la ragazza, nata dal matrimonio tra il volto Mediaset e Diane Zoeller. «Grazie Tito per avermi messo fuori gioco, ottimo lavoro», ha scherzato Martina Anne, chiamando in causa il marito, Tito Garza, sposato nel novembre scorso.