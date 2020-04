Omicidio nelle campagne di Bagheria: la vittima è Maria Angela Corona (Di giovedì 16 aprile 2020) Un cadavere è stato trovato nelle campagne di Bagheria (Palermo). Si tratta di Maria Angela Corona, la donna scomparsa da giorni da casa. Della donna di 47 anni si erano perse le tracce da due giorni da Bagheria. In seguito alla sua scomparsa, sono state avviate le ricerche e giovedì mattina la macabra scoperta. Sul luogo del ritrovamento del corpo di Maria Angelo sono arrivati i Carabinieri e il medico legale. Sul femminicidio indagano adesso i Pm della Procura su Imerese. La donna è stato ritrovato senza vita nelle campagne tra Bagheria e Ciminna. All’alba il ritrovamento del corpo nascosto tra gli alberi in un dirupo fra Casteldaccia e Bagheria lungo la strada provinciale 16. I Carabinieri sono coordinati dal procuratore Ambrogio Cartosio e dai suoi sostituti. Gli inquirenti stanno indagando in tutte le direzioni, inclusa quella di una lite in ambito ... Leggi su laprimapagina Coronavirus - ultime notizie – In Italia più di 600 vittime nelle ultime 24 ore - oltre 240 in Lombardia. Perquisizioni nelle Rsa : si indaga per omicidio ed epidemia colposa

