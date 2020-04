Non è fortuna. La Campania ha retto perché ha medici bravi e una rete familiare solida (Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In tanti si pongono una domanda. Perché il coronavirus non ha aggredito la Campania o il sud in generale? La fortuna non c’entra nulla. Proviamo a fornire una spiegazione. La prima ragione è quasi scontata: la Campania ha avuto la possibilità di anticipare, rispetto alle regioni del Nord, le misure di lockdown. Il virus è arrivato dopo. E il blocco totale ha rallentato la diffusione dell’epidemia. Ma non è solo una questione di tempo. Ci sono altri due fattori che sono decisivi nella guerra (quasi vittoriosa) contro il “mostro”. La bravura dei medici campani: la professionalità dei camici bianchi e la straordinaria capacità di adattarsi alle situazioni di difficoltà sono state fondamentali. I medici campani quasi tutti giorni (non solo al tempo del coronavirus) sono ... Leggi su anteprima24 La gaffe l'inviata di Agorà : "Non siamo fortunati - non c'è nessuno" -

"Per sfortuna ora non c'è più nessuno in strada" - su Rai 3 sconcerto nel vedere Napoli deserta

VIDEO – Clamoroso a Rai Tre : “Sfortunatamente ora non passa nessuno” (Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In tanti si pongono una domanda. Perché il coronavirus non ha aggredito lao il sud in generale? Lanon c’entra nulla. Proviamo a fornire una spiegazione. La prima ragione è quasi scontata: laha avuto la possibilità di anticipare, rispetto alle regioni del Nord, le misure di lockdown. Il virus è arrivato dopo. E il blocco totale ha rallentato la diffusione dell’epidemia. Ma non è solo una questione di tempo. Ci sono altri due fattori che sono decisivi nella guerra (quasi vittoriosa) contro il “mostro”. La bravura deicampani: la professionalità dei camici bianchi e la straordinaria capacità di adattarsi alle situazioni di difficoltà sono state fondamentali. Icampani quasi tutti giorni (non solo al tempo del coronavirus) sono ...

fattoquotidiano : OPS... Cattaneo e Gallera: “Pochi pazienti? Era per l’emergenza, oggi c’è meno bisogno” (di Marco Palombi)… - pietroraffa : #Salvini:'Berlusconi sul MES è stato mal consigliato'. Non tutti hanno la fortuna di avere accanto Borghi e Rinaldi, in effetti ?? - Corriere : Gallera: «L’ospedale in Fiera? per fortuna non è servito» - domenicobas62 : RT @Mauri_0812: @EuroMasochismo Ho lavorato 2 anni in Israele....ma un dispiegamento di forze del genere non l’ho mai visto. Per fortuna ch… - TorelliGian : @nio_fivestar @Franc_Pon @4everAnnina @taltos_mxp_yyz @PaolaTavernaM5S E in ogni caso io non mi spingo da nessuna p… -

Ultime Notizie dalla rete : Non fortuna Non è fortuna. La Campania ha retto perché ha medici bravi e una rete familiare solida anteprima24.it Zalando frena e si affida al ‘modello Farfetch’

Una modello di aggregazione che ha fatto la fortuna di Farfetch, che in questo momento, causa le chiusure forzate degli store reali, può rivelarsi un driver per contenere i danni da Coronavirus, che ...

Coronavirus, flebile luce di speranza dal Covid Hospital di Albenga: diminuiscono i ricoveri

Albenga. È un trend che si sta registrando in larga parte in tutta la Nazione e in Liguria nello specifico. E Albenga, in questo caso per fortuna, non fa eccezione. È notizia delle ultime ore, ...

Una modello di aggregazione che ha fatto la fortuna di Farfetch, che in questo momento, causa le chiusure forzate degli store reali, può rivelarsi un driver per contenere i danni da Coronavirus, che ...Albenga. È un trend che si sta registrando in larga parte in tutta la Nazione e in Liguria nello specifico. E Albenga, in questo caso per fortuna, non fa eccezione. È notizia delle ultime ore, ...