Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge disponibile in digitale da oggi (Di giovedì 16 aprile 2020) Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge da oggi è disponibile per l'acquisto in digitale su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Uno dei più importanti franchise nella storia dei videogiochi prende vita in Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, il nuovo film d'animazione prodotto da Warner Bros. Animation, insieme a NeatherRealm Studios e Warner Bros. Interactive Entertainment disponibile da oggi in digitale. Il film, distribuito da Warner Bros. Home Entertainment, da oggi è disponibile per l'acquisto in digitale su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Dal 30 aprile sarà inoltre disponibile anche per il noleggio su Sky Primafila, Vvvid e Infinity. Basato sul videogioco dal successo globale creato da Ed Boon & John ... Leggi su movieplayer Mortal Kombat Legends : Scorpion’s Revenge da oggi in vendita su Apple - TIMVision - YouTube

Uno dei più importanti franchise nella storia dei videogiochi prende vita in Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, il nuovo film d’animazione prodotto da Warner Bros. Animation, insieme a ...

